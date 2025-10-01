Les mercredis jeux en folie A table Micro Folie Bergerac
Les mercredis jeux en folie A table Micro Folie Bergerac mercredi 1 octobre 2025.
Micro Folie 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Les mercredis jeux en folie « A table ». Pour les 8-11 ans accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite sur inscription auprès de la ludothèque. .
Micro Folie 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
