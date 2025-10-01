Les mercredis jeux en folie A table Micro Folie Bergerac

Les mercredis jeux en folie A table Micro Folie Bergerac mercredi 1 octobre 2025.

Les mercredis jeux en folie A table

Micro Folie 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Les mercredis jeux en folie « A table ». Pour les 8-11 ans accompagnés d’un adulte.

Entrée gratuite sur inscription auprès de la ludothèque. .

Micro Folie 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

English :

German : Les mercredis jeux en folie A table

Italiano :

Espanol : Les mercredis jeux en folie A table

L’événement Les mercredis jeux en folie A table Bergerac a été mis à jour le 2025-09-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides