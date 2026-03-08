Les mercredis jeux en folie | La mer et les poissons Micro-Folie Bergerac
Les mercredis jeux en folie | La mer et les poissons Micro-Folie Bergerac mercredi 1 avril 2026.
Les mercredis jeux en folie | La mer et les poissons
Micro-Folie 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Profitez du 1er avril pour jouer avec les poissons !
A partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.
Entrée gratuite sur inscription. .
Micro-Folie 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les mercredis jeux en folie | La mer et les poissons
L’événement Les mercredis jeux en folie | La mer et les poissons Bergerac a été mis à jour le 2026-03-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides