Les mercredis jeux en folie | La mer et les poissons Micro-Folie Bergerac

Les mercredis jeux en folie | La mer et les poissons

Micro-Folie 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Profitez du 1er avril pour jouer avec les poissons !

A partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.

Entrée gratuite sur inscription. .

Micro-Folie 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr

