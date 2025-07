Les mercredis loto Au casino Capvern

Les mercredis loto Au casino Capvern mercredi 9 juillet 2025.

Les mercredis loto

Au casino 1500 rue de Goutillou Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-09 14:30:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Le Casino de Capvern vous donne rendez-vous pour des après-midis placés sous le signe du jeu et de la convivialité avec ses lotos gratuits, avec plus de 700€ de lot à remporter.

English :

The Casino de Capvern invites you to enjoy an afternoon of gaming and conviviality with its free lotos, with over 700? of prizes to be won.

German :

Das Casino von Capvern lädt Sie zu Nachmittagen ein, die ganz im Zeichen des Spiels und der Geselligkeit stehen. Es gibt kostenlose Lotterien mit über 700?

Italiano :

Il Casinò di Capvern vi invita a trascorrere un pomeriggio di gioco e convivialità con le sue lotterie gratuite, con oltre 700 premi in palio.

Espanol :

El Casino de Capvern le invita a disfrutar de una tarde de juego y convivencia con sus loterías gratuitas, con más de 700? en premios para ganar.

