Les mercredis Ludiloisirs Médiathèque Castagnéra Talence

Les mercredis Ludiloisirs 12 novembre 2025 – 7 janvier 2026, certains mercredis Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Début : 2025-11-12T14:30:00 – 2025-11-12T18:00:00

Fin : 2026-01-07T14:30:00 – 2026-01-07T18:00:00

Avec les mercredis ludiloisirs c’est l’opportunité de découvrir cette nouvelle offre de jeu sur place et de bénéficier de l’accompagnement et des conseils d’un ludothécaire !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}]

Un mercredi par mois, la ludothèque Ludiloisirs se déplace à la médiathèque Castagnéra pour un moment de jeu. jeux