LES MERCREDIS MODELAGE

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-17

Laissez libre cours à votre imagination en explorant toutes les sensations qu’offre la poterie.

Laissez libre cours à votre imagination en explorant toutes les sensations qu’offre la poterie. Guidé pas à pas par un animateur, vous découvrez les techniques ancestrales du modelage et apprenez à donner forme à la terre.

A partir de 5 ans pour les ateliers de modelage la présence d’un adulte, participant et payant à l’atelier, est demandée pour toute inscription d’un enfant de 5 à 10 ans inclus.

Dans le cas où le ou les enfants de moins de 10 ans ne sont pas accompagnés d’au moins un adulte ayant effectué une réservation, l’accès à l’atelier ne sera pas autorisé.

• Tablier et matériel fournis (nettoyage régulier)

• A l’issue de l’atelier, les participants peuvent emporter leur création ou la laisser pour une cuisson (délais de 3 semaines environ).

• Entrée au parcours offerte pour toute inscription aux animations (le jour J ou ultérieurement sur délivrance d’une invitation sans date).

• Tous les ateliers sont encadrés par un animateur potier .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

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English :

Let your imagination run wild as you explore all the sensations pottery has to offer.

L’événement LES MERCREDIS MODELAGE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-03-20 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT