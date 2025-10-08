Les mercredis nature Ô Jardin des Kamis Saint-Sève

Ô Jardin des Kamis 224 route des châteaux Saint-Sève Gironde

Tarif : 132 EUR

Début : 2025-10-08

fin : 2026-02-11

2025-10-08 2025-11-12 2025-12-10 2026-01-14 2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-06 2026-06-10 2026-07-08

Tous les mercredis un thème de saison… observations naturaliste, jeux coopératifs, bricolages nature, conte philosophique et goûter aux plantes sauvages! .

+33 6 51 47 09 41 aurelie@ojardindeskamis.fr

