LES MERCREDIS PIETONS Bédarieux 16 juillet 2025 07:00

Hérault

LES MERCREDIS PIETONS Rue de la République Bédarieux Hérault

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

19h à 23h Rue de la République

Ouverture exceptionnelle des commerçants du centre-ville, rencontres d’auteurs à la librairie Joie de connaître, Food Trucks et concert Duo Or et Yan.

Aurélia et Yannick reprennent avec leur duo Or&Yan, les grands succès de la chanson franaçise et internationale afin de vous faire vivre un moment de convivialité musicale et festive. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

English :

7pm to 11pm: Rue de la République

Special opening of downtown merchants, author meetings at the Joie de connaître bookshop, Food Trucks and concert by Duo Or et Yan.

German :

19:00 bis 23:00 Uhr: Rue de la République

Sonderöffnung der Geschäfte im Stadtzentrum, Autorenbegegnungen in der Buchhandlung Joie de connaître, Food Trucks und Konzert Duo Or et Yan.

Italiano :

dalle 19.00 alle 23.00: Rue de la République

Apertura eccezionale dei negozi del centro, incontri con gli autori presso la libreria Joie de connaître, Food Trucks e concerto del Duo Or et Yan.

Espanol :

de 19:00 a 23:00 h: Rue de la République

Apertura excepcional de los comercios del centro de la ciudad, encuentros con autores en la librería Joie de connaître, Food Trucks y concierto del Dúo Or et Yan.

