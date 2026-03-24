Les Mercredis Récréatifs atelier créatif avec Søstrene Grene et aquarelle avec Caroline Platter Limoges
Les Mercredis Récréatifs atelier créatif avec Søstrene Grene et aquarelle avec Caroline Platter Limoges mercredi 25 mars 2026.
Les Mercredis Récréatifs atelier créatif avec Søstrene Grene et aquarelle avec Caroline Platter
39 Avenue Garibaldi Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Un mercredi sur 2, retrouvez Les Mercredis Récréatifs des après-midis où vos enfants vivront des activités créatives et ludiques.
Programme:
Atelier Décoration sur oeuf avec Søstrene Grene (+ 4 ans, durée 1h) COMPLET
Atelier Décoration sur figurine avec Søstrene Grene (+ 8 ans, durée 1h)
Atelier Aquarelle avec Caroline Platter, artiste dessinatrice (+ 7 ans, durée 1h)
Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web en lien. .
39 Avenue Garibaldi Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 79 77
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English : Les Mercredis Récréatifs atelier créatif avec Søstrene Grene et aquarelle avec Caroline Platter
L’événement Les Mercredis Récréatifs atelier créatif avec Søstrene Grene et aquarelle avec Caroline Platter Limoges a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Limoges Métropole