Les Mercredis Récréatifs atelier créatif avec Søstrene Grene et aquarelle avec Caroline Platter

39 Avenue Garibaldi Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Un mercredi sur 2, retrouvez Les Mercredis Récréatifs des après-midis où vos enfants vivront des activités créatives et ludiques.

Programme:

Atelier Décoration sur oeuf avec Søstrene Grene (+ 4 ans, durée 1h) COMPLET

Atelier Décoration sur figurine avec Søstrene Grene (+ 8 ans, durée 1h)

Atelier Aquarelle avec Caroline Platter, artiste dessinatrice (+ 7 ans, durée 1h)

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web en lien. .

39 Avenue Garibaldi Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 79 77

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English : Les Mercredis Récréatifs atelier créatif avec Søstrene Grene et aquarelle avec Caroline Platter

L’événement Les Mercredis Récréatifs atelier créatif avec Søstrene Grene et aquarelle avec Caroline Platter Limoges a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Limoges Métropole