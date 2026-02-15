Les mercredis récréatifs du 25 février au 1er avril Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Les mercredis récréatifs du 25 février au 1er avril

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 2 EUR

Début : 2026-02-25

fin : 2026-04-01

2026-02-25

Le pôle action collective famille de l’ACSL propose, dans le cadre des ateliers des mercredis récréatifs du 25 février au 1er avril 2026, des animations pour petits et grands.

Inscriptions par téléphone. .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

