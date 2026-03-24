Les Mercredis Récréatifs Jeux de société et jeux en bois géants

39 Avenue Garibaldi Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Un mercredi sur deux, retrouvez Les Mercredis Récréatifs des après-midis où vos enfants vivront des activités créatives et ludiques.

Participez à un moment de détente et de fun avec La Roulotte qui vous propose des jeux de société pour tous les âges et des jeux en bois géants, parfaits pour jouer, rire et relever des défis en famille ou entre amis.

Retrouvez toutes les informations et réservations sur le site web en lien. .

39 Avenue Garibaldi Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 79 77

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English : Les Mercredis Récréatifs Jeux de société et jeux en bois géants

L’événement Les Mercredis Récréatifs Jeux de société et jeux en bois géants Limoges a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Limoges Métropole