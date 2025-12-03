Les mercredis récréatifs Sarreguemines
Les mercredis récréatifs Sarreguemines mercredi 3 décembre 2025.
Les mercredis récréatifs
Sarreguemines Moselle
Gratuit
0
Gratuit
Début : Mercredi 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 18:00:00
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 18:00:00
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Les commerçants de Sarreguemines vous convient à des mercredis après-midi animés en compagnie de mascottes qui déambulent en ville.
Sourires et bonne humeur garantis !Enfants
0 .
Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 42 00 73 51 communication@shopinsarreguemines.com
English :
Sarreguemines shopkeepers invite you to join them for a lively Wednesday afternoon, with mascots roaming the town.
Smiles and good humor guaranteed!
German :
Die Geschäftsleute von Sarreguemines laden Sie zu lebhaften Mittwochnachmittagen in Begleitung von Maskottchen ein, die durch die Stadt ziehen.
Lächeln und gute Laune sind garantiert!
Italiano :
I negozianti di Sarreguemines vi invitano a partecipare al divertimento il mercoledì pomeriggio quando le mascotte si aggirano per la città.
Sorrisi e buonumore garantiti!
Espanol :
Los comerciantes de Sarreguemines le invitan a divertirse los miércoles por la tarde con las mascotas que recorren la ciudad.
Sonrisas y buen humor garantizados
