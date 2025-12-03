Les mercredis récréatifs Sarreguemines

Les mercredis récréatifs

Les commerçants de Sarreguemines vous convient à des mercredis après-midi animés en compagnie de mascottes qui déambulent en ville.

Sourires et bonne humeur garantis !Enfants

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 42 00 73 51 communication@shopinsarreguemines.com

English :

Sarreguemines shopkeepers invite you to join them for a lively Wednesday afternoon, with mascots roaming the town.

Smiles and good humor guaranteed!

German :

Die Geschäftsleute von Sarreguemines laden Sie zu lebhaften Mittwochnachmittagen in Begleitung von Maskottchen ein, die durch die Stadt ziehen.

Lächeln und gute Laune sind garantiert!

Italiano :

I negozianti di Sarreguemines vi invitano a partecipare al divertimento il mercoledì pomeriggio quando le mascotte si aggirano per la città.

Sorrisi e buonumore garantiti!

Espanol :

Los comerciantes de Sarreguemines le invitan a divertirse los miércoles por la tarde con las mascotas que recorren la ciudad.

Sonrisas y buen humor garantizados

