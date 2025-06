Les mercredis « Roule Francette » Saint-Pardoux-Soutiers 2 juillet 2025 19:00

Deux-Sèvres

Les mercredis « Roule Francette » La maison du bourg Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-08-27 20:30:00

2025-07-02

Tous les mercredis de juillet et aout 2025

Les mercredis « Roule Francette » dans la maison du bourg de 19h à 20h30

Dans le cadre des 10 ans de la vélo Francette, à la maison du bourg, animations (jeux de société, cornhole, molky, palets, pétanque…)

en collaboration avec l'Association familiale de Soutiers tous les mercredis de juillet et aout de 19h à 20h30, avec le présence du foodtruck « Roule Tonton » et buvette sur place.

Renseignements Nathalie HEMARD au 05 49 63 59 50 ou maisondubourg@stpardouxsoutiers.fr .

La maison du bourg

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 59 50

