Les mercredis soirs du théâtre amateur La Salicorne Saujon

Les mercredis soirs du théâtre amateur

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Mercredi 28 janvier à 18h30 à la Salicorne.

Soirée théâtre, La répétition (Camille) de Géo Vrignault, par Saujon Comédia. Mise en scène de Catherine Dulac. Intrigues et quiproquos dans cette pièce aux dialogues vifs et personnages hauts en couleurs.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 78 53 14 saujoncomedia@gmail.com

English :

Wednesday, January 28 at 6:30pm at La Salicorne.

Theater evening, La répétition (Camille) by Géo Vrignault, by Saujon Comédia. Directed by Catherine Dulac. Intrigue and misunderstanding in this play of lively dialogue and colorful characters.

