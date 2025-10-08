LES MERCREDIS SPORTS & LOISIRS Clermont-l’Hérault

LES MERCREDIS SPORTS & LOISIRS Clermont-l’Hérault mercredi 8 octobre 2025.

LES MERCREDIS SPORTS & LOISIRS

Route de Brignac Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

L’accueil Ados du Clermontais propose une tournée d’animations sportives et ludiques sur les terrains multi sports du territoire, encadrée par un animateur.

L’accueil Ados du Clermontais propose une tournée d’animations sportives et ludiques sur les terrains multi sports du territoire, encadrée par un animateur.

Cette action a pour objectif de favoriser des rencontres entre les 11 17 ans, pour leur permettre de partager et de découvrir de nouvelles activités.

Au programme sports, musiques, chants, activités manuelles et pleine d’autres activités de loisirs.

Gratuit. Sans inscription. .

Route de Brignac Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 79 85 18 65 pole.ados@cc-clermontais.fr

English :

L’accueil Ados du Clermontais offers a tour of sports and fun activities on the region’s multi-sport pitches, supervised by an activity leader.

German :

Der Jugendtreff des Clermontais bietet eine Tour mit sportlichen und spielerischen Animationen auf den Multisportplätzen des Gebiets an, die von einem Animateur betreut werden.

Italiano :

L’accueil Ados du Clermontais (Centro per adolescenti di Clermont-Ferrand) offre un tour di attività sportive e ludiche sui campi polisportivi della zona, sotto la supervisione di un operatore giovanile.

Espanol :

L’accueil Ados du Clermontais (Centro de Adolescentes de Clermont-Ferrand) propone un recorrido de actividades deportivas y lúdicas en las pistas polideportivas de la zona, supervisadas por un animador juvenil.

L’événement LES MERCREDIS SPORTS & LOISIRS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS