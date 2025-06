Les Mercredis sur la Route Melle 2 juillet 2025 20:00

Deux-Sèvres

Les Mercredis sur la Route Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 20:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Les Mercredis sur la Route

Théâtre de rue et concert

19h30 | L’avenue ferme pour laisser place à la scène, aux tables et chaises, aux crêpières, au bar extérieur, au grill des Glycines… Vous pouvez aider LRDJ à installer.

Dès 20h | Place au théâtre de rue avec une programmation orchestrée par Jenny Dahan. Vous pourrez vous installer sur la route, boire un verre, manger, flâner..

21h30 | Place au concert !

Le mercredi 2 juillet autour du Pont aux roses à Melle

20h « Oups je l’ai encore fait » (Marine Chauviere)

Clown pop. Un hommage à la chanteuse iconique Britney Spears.

21h30 | Picon mon Amour En duo dans la vie comme à la scène on dit d’elle qu’elle a du chien et lui du Deschiens . Avec leurs chansons culottées à deux voix, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques

Gratuit .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 26 30 54 contact@laroudedesjurons.org

English : Les Mercredis sur la Route

German :

Italiano :

Espanol : Les Mercredis sur la Route

L’événement Les Mercredis sur la Route Melle a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Pays Mellois