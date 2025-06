Les Mercredis sur la Route Melle 30 juillet 2025 20:00

Deux-Sèvres

Les Mercredis sur la Route Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 20:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Les Mercredis sur la Route

Théâtre de rue et concert

19h30 | L’avenue ferme pour laisser place à la scène

20h théâtre de rue

21h30 concert

Le mercredi 30 juillet

20h Un chou à la crème et Sit pomme (Jenny Dahan et Anaïs Renaudie) Deux solos de clowns, deux univers complètement différents, un marchand de tapis qui n’a rien à vendre et qui se prend les pieds dans les mots et un être lunaire qui sort de sa nuit pour goûter aux sentiments humains.

21h30 | DIYA FASO Groupe de 7 musiciens créé par Salifou Diarra, artiste burkinabé installé à Angoulême depuis plus de dix ans. Les textes y sont principalement chantés en dioula, langue mandingue d’Afrique de l’Ouest, sur une musique originale, fusion de sonorités afro-mandingues teintées de groove, de jazz, de reggae où tradition et modernité se mélangent.

Gratuit .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 26 30 54 contact@laroudedesjurons.org

English : Les Mercredis sur la Route

German :

Italiano :

Espanol : Les Mercredis sur la Route

L’événement Les Mercredis sur la Route Melle a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Pays Mellois