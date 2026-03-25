Les Mercredis Vignerons Les Vignes d’Hortense Laives
Les Mercredis Vignerons Les Vignes d’Hortense Laives mercredi 1 avril 2026.
Les Mercredis Vignerons
Les Vignes d’Hortense 2 rue de La Ronde Laives Saône-et-Loire
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 19:00:00
fin : 2026-04-01 23:59:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Les mercredis vignerons continuent !
1er avril Fabrice Louis Maitre Jean (Champagne)
8 avril Aline Beauné (Montagny)
15 avril Pierre Sarazin (Givry)
22 avril Elsa Lapilli (Auvergne)
29 avril Arthur Schoech (Alsace)
Réservez vite pour un beau dîner et une grande dégustation 5 plats en accord avec 5 vins, présentés par les vignerons. .
Les Vignes d’Hortense 2 rue de La Ronde Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Mercredis Vignerons
L’événement Les Mercredis Vignerons Laives a été mis à jour le 2026-03-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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