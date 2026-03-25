Les Mercredis Vignerons Les Vignes d’Hortense Laives

Les Mercredis Vignerons

Les Vignes d’Hortense 2 rue de La Ronde Laives Saône-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01 23:59:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Les mercredis vignerons continuent !

1er avril Fabrice Louis Maitre Jean (Champagne)

8 avril Aline Beauné (Montagny)

15 avril Pierre Sarazin (Givry)

22 avril Elsa Lapilli (Auvergne)

29 avril Arthur Schoech (Alsace)

Réservez vite pour un beau dîner et une grande dégustation 5 plats en accord avec 5 vins, présentés par les vignerons. .

Les Vignes d’Hortense 2 rue de La Ronde Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mercredis Vignerons

L’événement Les Mercredis Vignerons Laives a été mis à jour le 2026-03-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne