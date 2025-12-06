Les Mères Noël Salle polyvalente Saint-Gengoux-le-National

Les Mères Noël

Salle polyvalente Rue Joli Coeur Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Chaque année, le premier soin des artisanes d’art membres de cette association est de sélectionner avec beaucoup d’exigence les invitées qu’elles feront découvrir à leur public.

Elles concoctent ainsi un programme où la nouveauté côtoie la tradition sans omettre d’être à l’écoute du public en ré-invitant d’anciennes nouvelles dont le travail a été apprécié dans des éditions antérieures.

Cette première étape leur permet d’offrir à leurs visiteurs l’une des plus belles exposition d’artisanat d’art.

Et cela dans un cadre assez surprenant car le deuxième soin des Mères Noël est d’imaginer pour chaque édition une décoration aussi originale qu’inédite pour transformer le gymnase dans lequel elles exposent.

(pour celles et ceux qui souhaiteraient un petit indice sur la décoration de la salle de cette édition, rendez-vous sur la page Facebook des Mères Noël.)

Et pour ne pas déroger à la tradition, café, thé, vin chaud et jus d’orange chaud vous seront offerts et vous trouverez également un stand de grignoteries qui remédiera à tous les petits creux.

Une riche diversité de productions et de techniques seront exposées lors de ces deux journées :

Céramiques, bijoux, tournage sur bois, cuir, luminaires en différentes matières, créations textiles, … autant dire que petits et grands n’auront de cesse de s’émerveiller en ces lieux.

*Les Mères Noël- Belles de Mai est une association de femmes artisanes d’art, généralement installées dans de petites communes rurales qui ont choisi de pratiquer professionnellement une activité artisanale en créant leur propre atelier.

Yvonne Courson, qui est à l’origine de cette association, a d’abord porté seule la mise en place de cet événement annuel, l’exposition des Mères Noël, et insufflé un état d’esprit qui ne s’est pas démenti depuis plus de 40 ans.

Car bien au-delà de la démarche commerciale, cette exposition est aussi l’occasion d’un partage d’expériences professionnelles, d’un échange sur les savoir-faire des unes et des autres auxquels s’ajoute le plaisir de sortir des ateliers pour se retrouver dans une convivialité joyeuse à laquelle un public fidèle et de plus en plus nombreux au fil des années est devenu très sensible.

En 1995 est née l’exposition des Belles de Mai, le versant expérimental et innovant de l’association et pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site meresnoel-bellesdemai.com dans la rubrique la grande histoire et les petites histoires.

Les Mères Noël Une riche diversité de productions et de techniques exposées lors de 2 journées.

Céramiques, bijoux, tournage sur bois, cuir, luminaires en différentes matières, créations textiles, … autant dire que petits et grands n’auront de cesse de s’émerveiller en ces lieux.

Pour découvrir cet incroyable univers rendez-vous à la Salle polyvalente de St Gengoux-le National (71). .

Salle polyvalente Rue Joli Coeur Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 13 71 52 emergence.myriam@gmail.com

English : Les Mères Noël

German : Les Mères Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Mères Noël Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2025-10-28 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne