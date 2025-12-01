Les Merveilles de Noël: atelier créatif pour enfants Ottmarsheim
Les Merveilles de Noël: atelier créatif pour enfants
Ottmarsheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-12 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Fabrique un petit hélicoptère avec la Communauté de Paroisses Ile du Rhin
Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr
English :
Build a small helicopter with the Communauté de Paroisses Ile du Rhin
