Les Merveilles de Noël: atelier créatif pour enfants

Ottmarsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Fabrique un petit hélicoptère avec la Communauté de Paroisses Ile du Rhin

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr

English :

Build a small helicopter with the Communauté de Paroisses Ile du Rhin

