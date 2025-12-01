Les Merveilles de Normandie Marché Gourmand Caen

Les Merveilles de Normandie Marché Gourmand

Place Reine Mathilde Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La Région Normandie organise un marché gourmand au cœur du cloître de l’Abbaye aux Dames à Caen.

Producteurs et artisans locaux y proposeront une sélection de produits festifs et de saison, à déguster ou à offrir.

L’événement sera également rythmé par des animations pour toute la famille ateliers, contes et chants.

Le samedi à partir de 11h30, une vente de volailles de concours viendra compléter la programmation. .

Place Reine Mathilde Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98

English : Les Merveilles de Normandie Marché Gourmand

The Normandy Region is organizing a gourmet market in the heart of the Abbaye aux Dames cloister in Caen.

Local producers and craftsmen will be offering a selection of festive and seasonal products, for tasting or gift-giving.

German : Les Merveilles de Normandie Marché Gourmand

Die Region Normandie organisiert einen Gourmetmarkt im Kreuzgang der Abbaye aux Dames in Caen.

Lokale Produzenten und Handwerker bieten eine Auswahl an festlichen und saisonalen Produkten an, die Sie selbst probieren oder verschenken können.

Italiano :

La Regione Normandia organizza un mercato gastronomico nel cuore del chiostro dell’Abbaye aux Dames di Caen.

I produttori e gli artigiani locali offriranno una selezione di prodotti festivi e stagionali, da degustare o da regalare.

Espanol :

La Región de Normandía organiza un mercado gastronómico en el corazón del claustro de la Abadía de las Damas de Caen.

Los productores y artesanos locales ofrecerán una selección de productos festivos y de temporada, para degustar o regalar.

