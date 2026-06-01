Les merveilles des abeilles, Les chèvres de Bailleau, Bailleau-Armenonville

Les merveilles des abeilles Samedi 10 octobre, 15h00 Les chèvres de Bailleau Eure-et-Loir

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Viens découvrir le monde merveilleux de ce petit insecte qui est l’abeille. Tu te poses des questions ? Je suis là pour y répondre. Découvre toute la gamme de miel que l’abeille peut concevoir.

Passez une après-midi tous ensemble dans la joie et la bonne humeur.

Les chèvres de Bailleau D329 320 Bailleau Bailleau-Armenonville 28320 Armenonville-les-Gâtineaux Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « Nicolasetsesabeilles@gmx.fr »}]

Venez découvrir les merveilles que les abeilles peuvent nous apporter

DR