Les merveilleux souvenirs de Jean-Henri Fabre -film documentaire Bibliothèque André Malraux Paris

Bertrand Mussotte s’est pris de passion pour les sons de

la nature, lorsqu’il accompagne, dix années durant, le célèbre compositeur et audio-naturaliste

voyageur Fernand Derroussen sur les cinq continents. La découverte des insectes musiciens

l’amène à lire les Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre et il tombe en admiration devant ces textes au style incomparable.

Ce film est le fruit d’un travail de deux années qui suit

l’itinéraire fabrien de St Léons en Aveyron, pays du Levezou, à Avignon en

passant par la Corse puis jusqu’au Mont Ventoux et au site de l’Harmas que le

Museum national d’histoire naturelle propriétaire des lieux a ouvert au

réalisateur.

Bertrand Mussotte est lui aussi un homme patient.

Si Fabre fut traité de « fada » par des paysans le voyant

allongé dans un chemin poussiéreux des environs de Sérignan-du-Comtat à

observer ses chers insectes, c’est dans des positions similaires que le

réalisateur a pris plaisir à filmer en macro les animaux qui peuplent de

nombreux biotopes.

Ces superbes images en gros plan nous permettent de les

voir au plus près et d’appréhender leurs formes si variées, leurs couleurs

éclatantes et d’observer leurs comportements étonnants.

Dans la veine de « Microcosmos : le peuple de l’herbe»

sorti en 1996, ce film donne à voir les insectes dans une saisissante proximité

et les donne à entendre dans une qualité sonore exceptionnelle.

Cette projection sera suivie d’échanges avec Bertrand Mussotte et Yves Cambefort (Museum national d’histoire naturelle), conseiller scientifique de l’exposition.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur réservation. Tout public .

4e étage.

Tout public.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

