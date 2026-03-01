Les merveilleux souvenirs de Jean-Henri Fabre – film documentaire Bibliothèque André Malraux Paris
Bertrand Mussotte s’est pris de passion pour les sons de
la nature, lorsqu’il accompagne, dix années durant, le célèbre compositeur et audio-naturaliste
voyageur Fernand Derroussen sur les cinq continents. La découverte des insectes musiciens
l’amène à lire les Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre et il tombe en admiration devant ces textes au style incomparable.
Ce film est le fruit d’un travail de deux années qui suit
l’itinéraire fabrien de St Léons en Aveyron, pays du Levezou, à Avignon en
passant par la Corse puis jusqu’au Mont Ventoux et au site de l’Harmas que le
Museum national d’histoire naturelle propriétaire des lieux a ouvert au
réalisateur.
Bertrand Mussotte est lui aussi un homme patient.
Si Fabre fut traité de « fada » par des paysans le voyant
allongé dans un chemin poussiéreux des environs de Sérignan-du-Comtat à
observer ses chers insectes, c’est dans des positions similaires que le
réalisateur a pris plaisir à filmer en macro les animaux qui peuplent de
nombreux biotopes.
Ces superbes images en gros plan nous permettent de les
voir au plus près et d’appréhender leurs formes si variées, leurs couleurs
éclatantes et d’observer leurs comportements étonnants.
Dans la veine de « Microcosmos : le peuple de l’herbe»
sorti en 1996, ce film donne à voir les insectes dans une saisissante proximité
et les donne à entendre dans une qualité sonore exceptionnelle.
Cette projection sera suivie d’échanges avec Bertrand Mussotte et Yves Cambefort (Museum national d’histoire naturelle), conseiller scientifique de l’exposition.
Dans la veine de « Microcosmos », un film documentaire de 50′ proposé en écho à l'exposition « Jean-Henri Fabre, Homère des insectes » présentée du 21 janvier au 9 mai à la bibliothèque André Malraux, suivi d'une rencontre avec le réalisateur.
Le jeudi 26 mars 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Sur réservation. Tout public .
4e étage.
Tout public.
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris
+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/
