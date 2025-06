LES MESLIDAYS Vide Grenier Meslay-du-Maine 6 juillet 2025 08:30

Mayenne

LES MESLIDAYS Vide Grenier Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 08:30:00

fin : 2025-07-06 17:30:00

Date(s) :

2025-07-06

L’association Smile.articom.meslay organise l’édition 2025 des Meslidays le dimanche 6 juillet !

Un vide grenier aura lieu dans le centre de Meslay de 8h30 à 17h30, accompagné d’animations, d’une buvette et d’un espace restauration.

Les exposants

Accueil des exposants de 6h30 à 7h30, circulation fermée de 8h à 17h30. Fermeture à 17h30.

Particulier uniquement, les professionnels ne sont pas autorisés et seront refusés sans remboursement.

Un bulletin d’inscription est demandé par participant.

Un ticket boisson remis pour chaque réservation.

Informations smileatricom@gmail.com

Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/smile-articom-meslay/evenements/vide-grenier-les-meslidays-2025 .

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire smileatricom@gmail.com

English :

The Smile.articom.meslay association is organizing the 2025 edition of Meslidays on Sunday, July 6!

German :

Der Verein Smile.articom.meslay organisiert die Ausgabe 2025 der Meslidays am Sonntag, den 6. Juli!

Italiano :

L’associazione Smile.articom.meslay organizza l’edizione 2025 di Meslidays domenica 6 luglio!

Espanol :

La asociación Smile.articom.meslay organiza el domingo 6 de julio la 2025 edición de los Meslidays

L’événement LES MESLIDAYS Vide Grenier Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2025-06-20 par SUD MAYENNE