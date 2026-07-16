Les messagers de l’intime, Boulangerie Aux 3 chocolats, Estaires, Estaires
samedi 25 juillet 2026 · Boulangerie Aux 3 chocolats, Estaires · Estaires
Informations pratiques
Les messagers de l’intime Samedi 25 juillet, 09h30 Boulangerie Aux 3 chocolats, Estaires Nord
DMT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T09:30:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T09:30:00+02:00 – 2026-07-25T12:30:00+02:00
Au détour du comptoir de cette boulangerie, une rencontre insolite vous attend : Ragueneau, le boulanger-rôtisseur poète de Cyrano de Bergerac ! L’homme à qui le goût inspire des vers est là pour découvrir les poèmes qui se forment dans l’esprit des clients lorsqu’ils goûtent ses pâtisseries.
La machine à écrire qui l’accompagne, elle, extrait ces poèmes qui se sont formés chez les goûteurs.
Que pensez-vous que vous penserez, quand vous goûterez ?
Boulangerie Aux 3 chocolats, Estaires 8 Rue de Lille, 59940 Estaires Estaires 59940 Nord Hauts-de-France
Impromptu Poetico-théâral technologique et interactif