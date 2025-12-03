Les messagers de l’ombres par l’UNTL Maison de Pays Nyons

Les messagers de l’ombres par l’UNTL

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : 2025-12-03

Début : 2025-12-03 18:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Michel Van Zele, réalisateur présente Les messagers de l’ombre, De la débâcle à la clandestinité dans le cadre des documentaires de l’UNTL

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net

English:

Director Michel Van Zele presents Les messagers de l’ombre, De la débâcle à la clandestinité as part of the UNTL documentary series

