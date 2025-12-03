Les messagers de l’ombres par l’UNTL Maison de Pays Nyons
Les messagers de l’ombres par l’UNTL Maison de Pays Nyons mercredi 3 décembre 2025.
Les messagers de l’ombres par l’UNTL
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : 2025-12-03 18:30:00
Début : 2025-12-03 18:30:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Michel Van Zele, réalisateur présente Les messagers de l’ombre, De la débâcle à la clandestinité dans le cadre des documentaires de l’UNTL
.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
English :
Director Michel Van Zele presents Les messagers de l’ombre, De la débâcle à la clandestinité as part of the UNTL documentary series
