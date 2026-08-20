Les Messagers du Chemin à l’Espace Tothem, Espace Tothem, Boulens

Informations pratiques

Les Messagers du Chemin à l’Espace Tothem Vendredi 4 septembre, 19h30 Espace Tothem District du Gros-de-Vaud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:00:00+02:00

LES MESSAGERS DU CHEMIN

«Je ne sais pas dans quel contexte, ni quelle famille vous avez atterri. Moi, j’ai grandi dans un monde et à une époque désenchantée. Retrouver le merveilleux a été pour moi un long chemin. Si je raconte aujourd’hui le récit de ces rencontres, c’est pour offrir un peu de cette magie qui m’a tant manqué enfant… »

Avec un brin d’humour et beaucoup d’amour, Arnaud Pelletier nous plonge dans la beauté du vivant et la magie de la rencontre. Le conteur partage avec nous des histoires qui lui ont personnellement été confiées par des personnages hauts en couleurs qu’il a croisés sur les chemins de la vie. Ce spectacle nous emmène sur tous les continents du monde, à la rencontre de ceux qu’il appelle les Messagers du Chemin, et qui ont tous, à leur manière, un trésor à offrir : leur histoire, comme un parfum à humer pour se souvenir du chemin du dedans. C’est un voyage au cour de l’humain, à la découverte des beautés cachées qui dorment en chacun de nous.

ARNAUD PELLETIER L’ACTEUR PÈLERIN

«Je suis un passeur d’histoires : je les récolte à un endroit du monde et les sème ailleurs ; avec toujours ce souci de trouver celles qui font du bien, celles qui apaisent, celles qui redonnent courage et espérance. »

Mu par une quête de sens, de beauté, d’amour et de sacré, Arnaud Pelletier a parcouru le monde pendant plus de vingt ans — de l’Inde au Mexique, du Brésil à l’Afrique — pour s’imprégner des arts traditionnels de la scène et tracer son propre chemin artistique. Son œuvre, à la croisée du théâtre, de la littérature et du cinéma, s’inscrit dans une démarche ethnologique et anthropologique. Elle s’ouvre à l’altérité, au dialogue des cultures, à l’œcuménisme et aux rencontres des spiritualités. Animé par un désir de simplicité, de lenteur et de proximité avec le public, il choisit aujourd’hui de diffuser ses spectacles à pied, de village en village, le long des chemins de Saint-Jacques. Une démarche qui prolonge et réinvente la tradition vivante du théâtre itinérant.

En 2019, il parcourt 700 km à pied avec Antoine l’aviateur et le voyage du Petit Prince. Deux ans plus tard, il donne vie à Les Oiseaux de Compostelle, un grand voyage initiatique nourri de contes de sagesse, qu’il porte sur 1300 km. Aujourd’hui, il poursuit la route avec une création au format hors norme, un spectacle-marathon de 7h15. Les Messagers du Chemin est une nuit blanche immersive, une expérience initiatique qui invite le spectateur à franchir le seuil du temps pour entrer dans l’intime et le sacré. Pour le Festival Off d’Avignon, il offrira simplement le premier volet de cette performance, soit une spectacle d’1h15. Ses créations, profondément ancrées dans le partage et l’émerveillement, invitent à une rencontre sensible où l’art devient nourriture pour l’âme.

Vendredi 4 Septembre 19h

Espace Tothem

Rte du Village 3

1063 Boulens

Suisse

19h Ouverture des portes

19h30 Spectaccle

20h45 Repas partagé

Spectacle d’1h15 à partir de 11 ans

Plus d’infos : www.arnaudpelletier.net

Espace Tothem Rte du Village 3, 1063 Boulens, Suisse Boulens 1063 District du Gros-de-Vaud Vaud [{« link »: « http://www.arnaudpelletier.net »}]

Histoires de rencontres glanées sur les routes du monde, où des personnages inattendus deviennent les messagers d’une sagesse simple et profondément humaine.

Dessin : Charlotte Laplace ; Photo Alex Sattler