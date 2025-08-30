Les Messagers Espace Simone Signoret Cenon

Les Messagers Vendredi 13 mars 2026, 20h00 Espace Simone Signoret Gironde

Cie Attractions et phénomènes

Plumes et humour absurde

Un hommage à Guillaume Tell ? Une ode à la chanson bretonne ? De la cuisine musicale ? Des ombres chinoises en pleine lumière ? Un concours de ventre-glisse sans eau ? Des équilibres méditatifs ? De la jonglerie sous-marine ? Ce qui est sûr c’est que tout sera prétexte à jouer entre eux ou avec le public. Avec des poêles à frire, des fléchettes, des massues, des balles, de l’essuie-tout, des ballons de baudruche, un brin de musique, un peu de chanson et des plumes évidemment !

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs.

Sortie de résidence, les artistes présentent une étape de travail et invitent le public à découvrir un extrait du spectacle en cours de création.