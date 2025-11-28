LES METALLEUX ONT DU COEUR 2 J1 – SECRET PLACE St Jean De Vedas

LES METALLEUX ONT DU COEUR 2 J1 Début : 2025-12-19 à 18:45. Tarif : – euros.

La TAF & Boomerang présentent LES METALLEUX ONT DU COEUR #11 le vendredi 19 Décembre à la Secret Place – LES ROCKEURS ONT DU COEUR #11 le Samedi 20 Décembre – Ouverture des portes, du bar, et du food-truck à 19h – Une entrée = un jouet neuf d’une valeur de 10€ minimum (ou 10€)- PARTENARIAT CHU service PÉDIATRIQUELes Rockeurs ont du cœur sont de retour à la SECRET PLACE pour cette 11ème édition de la plus grosse collecte de jouets du département !Historique :Tout a démarré en 1988, à Nantes, sur une idée de la maman du guitariste des Elmer Food Beat et de Stéphane Cluzeau : lancer une opération caritative dont l’objectif est d’offrir aux enfants défavorisés le droit de croire au Père Noël. Cette année-là « Les rockeurs ont ducœur » sont créés. De nombreux groupes troqueront chaque année leurs housses de guitares pour des hottes de cadeaux (1 entrée = 1 jouet neuf).Petit à petit, l’association nantaise se détache de ses initiatives qui ont fleuri dans toute la France, les laissant grandir de manière autonome. A Nantes même, le relais est passé à la fin des années 90 à Eddy Bonin et l’association WCM, qui perpétue chaque fin d’année la tradition à l’Olympic, le temple du rock nantais.Les Rockeurs à la Secret Place :À la Secret Place, le principe est le même : plusieurs artistes de la scène rock se produisent sur la scène de la Secret Place au profit des enfants défavorisés. Pour les spectateurs, une entrée pour le concert = un jouet neuf d’une valeur de 10€ minimum. Ces jouets seront ensuite donnés au CHU afin d’être offerts lors d’une redistribution aux enfants de 0 à 14 ans.Un événement caritatif lors duquel artistes et bénévoles œuvrent pour offrir une soirée d’exception aux petits et grands enfants !Pour ceux qui veulent participer hors soirée :Pour les personnes qui souhaitent participer mais qui ne peuvent être présentes lors de la soirée, nous pouvons réceptionner les dons de jouets en amont du concert, mais également d’argent, qui seront donnés à l’association lors de la remise des jouets. Le soir du concert, des billets au prix de 10€ seront également disponibles pour ceux qui n’ont pas pu acheter de jouets, l’argent récolté sera bien entendu redistribué au CHU.https://www.youtube.com/watch?v=dxNPsQRne0chttps://www.youtube.com/watch?v=6PF3TjA5AWQ&t=17sAppel à diffusion :Nous lançons également un appel à la diffusion de cet événement, en effet, le but est de récolter un maximum de jouets, pour pouvoir les redistribuer à un maximum d’enfants. Il ne faut donc pas hésiter à partager notre évènement Facebook, ou même demander des affiches de l’événement pour les mettre autour des chez-vous.—————————————————-VENDREDI 19 DÉCEMBRE – LES METALLEUX ONT DU COEUR:- AKIAVEL Death METAL passé par le grand Festival HELLFEST, MOTOCULTOR … ? Akiavel est un groupe de Death Metal originaire de la région PACA formé en 2018. Dès leur 1er album, on distingue leur marque de fabrique, mêlant groove, thrash etdeath metal old-school , mâtiné de riffs mélodiques et de rythmiques lourdes aux sonorités hardcore.Le groupe puise ses multiples influences dans les groupes mythiques tels que Gojira, Metallica, Trivium, Morbid Angel, Deicide, Obituary, Cannibal Corpse ou Testament.?? https://www.youtube.com/channel/UCY52nn6ZxtfjlxYTPDWjSvA?? https://www.facebook.com/Akiavel?? https://www.youtube.com/channel/UCY52nn6ZxtfjlxYTPDWjSvA?? https://www.youtube.com/watch?v=Qk1z8CnA77o&list=RDQk1z8CnA77o&start_radio=1?? https://www.youtube.com/watch?v=bmYfbqRXOIg&list=PLyqbHagNDz8JNgqI7IVk3u5sgVqJJ1eva————————————————- VOIDHEART? VOIDHEART est un groupe de metal français, formé en 2024.Après la sortie de 4 singles et un passage à l’Xtrem Fest en Juillet 2025, le groupe s’apprête à sortir son 1er clip, extrait du 1er EP.L’EP, qui est un mélange de leurs influences Metal et Metalcore (avec des groupes comme “Machine Head, In Flames, Heaven Shall Burn, Unearth), sortira fin 2025.?? https://www.facebook.com/VOIDHEARTOfficial————————————————– MIDNIGHT THEORY ? Midgnight Theory est un Groupe de Tribute Linkin Park, originaire de Montpellier (Hérault, France)?? https://www.youtube.com/@MidnightTheory34?? https://www.instagram.com/midnight.theory.band/?? https://www.facebook.com/MidnightTheoryBand————————————————– LIXERYA Métal la relève de la scène metal de Montpellier !!!!? Lixerya, Métal la relève de la scène metal de Montpellier !!!!?? https://www.youtube.com/@Lixerya?? https://www.facebook.com/profile.php?id=61572425054276

SECRET PLACE 25 RUE ST EXUPERY 34430 St Jean De Vedas 34