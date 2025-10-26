Les Métamorphoses Musée départemental Arles antique Arles

Dimanche 26 octobre 2025 de 11h à 12h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière.

La mythologie raconte des histoires de Transformers , des histoires de métamorphoses pour séduire, fuir un danger, se venger …. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Let yourself be told about the museum and share a moment of discovery with young and old alike. By Christine Berthon, museum guide.

German :

Lassen Sie sich das Museum erzählen und teilen Sie einen Moment der Entdeckung mit Groß und Klein. Von Christine Berthon, Fremdenführerin.

Italiano :

Lasciatevi raccontare il museo e condividete un momento di scoperta con grandi e piccini. A cura di Christine Berthon, guida del museo.

Espanol :

Déjese contar el museo y comparta un momento de descubrimiento con grandes y pequeños. Por Christine Berthon, guía del museo.

