Les métamorphoses de Guernica Musée national Picasso-Paris Paris

Les métamorphoses de Guernica, offre une plongée inédite au cœur de l’un des chefs-d’œuvre majeurs du XXᵉ siècle. Cette expérience en réalité virtuelle retrace l’histoire du tableau monumental de Pablo Picasso, depuis sa commande pour l’Exposition internationale de Paris en 1937 jusqu’à son statut d’icône, symbole de la paix.

L’expérience invite le spectateur à traverser une succession de moments et de lieux marquants : le Pavillon républicain espagnol, où l’œuvre est révélée pour la première fois au public ; les ruines de la ville basque de Gernika après le bombardement qui inspira le tableau ; l’atelier parisien des Grands-Augustins, lieu de création de l’œuvre ; enfin les différentes itinérances de la toile, avant son installation définitive au musée Reina Sofía de Madrid.

Le récit est porté par les voix de deux témoins privilégiés : celle de l’écrivain Juan Larrea, membre de la délégation républicaine espagnole, et celle de Dora Maar, artiste surréaliste et compagne de l’artiste, dont l’engagement antifasciste fut déterminant dans la naissance de cette œuvre politique et qui documenta la genèse de l’œuvre à travers une série de photographies.

À la croisée de l’histoire de l’art et de l’immersion sensorielle, Les métamorphoses de Guernica propose une nouvelle manière de comprendre l’histoire de cette œuvre à la portée universelle, en résonnance avec les collections du Musée national Picasso-Paris, qui permettent d’appréhender l’ensemble de son œuvre et qui conservent des études préliminaires, des documents d’archives et un corpus d’œuvres en lien étroit avec la création de Guernica.

« Le Musée national Picasso-Paris a souhaité compléter la visite de ses collections par un film en VR qui présente, Guernica (1937), œuvre majeure de Picasso. Ce tableau emblématique de son engagement contre le régime de Franco, incontournable tableau d’histoire du XXe siècle, marque une étape essentielle dans son parcours. Il était important de l’évoquer, grâce au recours de la technologie de la VR, au sein de la collection publique d’œuvres de Picasso la plus importante au monde. Cette expérience immersive permet d’appréhender, grâce aux archives et à l’écriture du réalisateur Nicolas Thépot (Lucid Realities) et le conseil scientifique du musée, le contexte historique, la genèse complexe et la réception très large de ce chef d’œuvre, conservé aujourd’hui au Museo Centro de Arte Reina Sofia à Madrid. », Cécile Debray, Présidente du Musée national Picasso-Paris.

Présentée dans l’espace de l’auditorium de l’hôtel Salé, cette expérience immersive fait aussi écho aux salles du 3eme étage consacrées à Picasso durant la Seconde Guerre Mondiale et à ses œuvres créées à la fin des années 1930 et pendant l’Occupation.

À partir du 8 avril et jusqu’au 6 septembre 2026, le Musée national Picasso-Paris présentera une expérience en réalité virtuelle inédite consacrée au chef d’œuvre Guernica.

Du mercredi 08 avril 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 7 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T21:00:00+02:00

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Musée national Picasso-Paris 5, rue de Thorigny 75003 Auditorium du musée, accessible aux horaires d’ouverture du muséeParis



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