Les Métamorphoses de Strauss – concert de musique classique Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

La Sonate à Kreutzer, de Beethoven

L’extraordinaire transcription pour quintette à cordes de la 9ème Sonate pour violon et piano de Beethoven dite « à Kreutzer » serait l’oeuvre de Ferdinand Ries, contemporain du compositeur ; mais certains l’attribuent en réalité à Beethoven lui-même… Publiée en 1805, cette sonate est certainement la plus célèbre de ses 10 sonates pour violon et piano, de par la virtuosité extrême qu’elle requiert pour les deux instruments, et le caractère héroïque de leur affrontement. La version pour quintette démultiplie encore les feux de cette joute instrumentale, en la portant dans l’univers de l’ensemble à cordes. La sonate « à Kreutzer » est certainement l’une des oeuvres les plus célèbres de Beethoven : elle est également représentative de l’héritage immense du compositeur, inépuisable source d’inspiration pour les artistes qui lui succèdent, de l’écrivain Léon Tolstoi au compositeur Leos Janacek…

Les Métamorphoses, de Richard Strauss

Plus près de nous, en plein tournant du XXème siècle, la figure de Beethoven hante encore les Métamorphoses de Richard Strauss : cette oeuvre écrite au lendemain de la 2ème guerre mondiale, créée pour la première fois en 1946, est l’une des dernières pages du compositeur et témoigne de sa profonde émotion devant l’état de dévastation de l’Allemagne au sortir de la guerre. A l’origine écrite pour un ensemble de 23 instruments à cordes, ces Métamorphoses accordent à chacun des instruments des parties presque complètement indépendantes, donnant vie à une texture polyphonique d’une incroyable richesse, en perpétuel mouvement. Au coeur de l’oeuvre, une citation de Beethoven, issue de la 3ème Symphonie « Héroïque », dont le rythme reconnaissable irrigue toute la pièce (une réminiscence dont le compositeur n’aurait pris conscience qu’une fois la partition achevée… ). Ce thème ne va cesser d’accompagner en contrepoint les nombreux autres motifs qui se déploient tout au long de cette construction complexe et fascinante, passant de l’ombre à la lumière, d’envolées passionnées à de profonds moments d’introspection dans lesquels la musique semble « s’enrouler sur elle-même, comme pour envelopper l’auditeur dans une brume de beauté et de nostalgie… *»

*(Jeremy Eichler, L’écho du temps)

Artistes

Loïc Abdelfettah, alto

Jean-Edmond Bacquet, contrebasse

Samuel Etienne, violoncelle

Clélia Farago, violoncelle

Maud Gastinel, alto

Pauline Klaus, violon

Marc-Olivier de Nattes, violon

Le Conservatoire Francis Poulenc dédie cette soirée aux cordes

avec une interprétation des Métamorphoses de Richard Strauss, précédée de la « Sonate à Kreutzer » de Beethoven.

Le vendredi 20 février 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Réservations via Weezevent: https://my.weezevent.com/les-metamorphoses-de-strauss

Tout public.

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS



