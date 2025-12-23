Les métamorphoses d’Ovide Lecture Musicale

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Les métamorphoses d’Ovide Lecture Musicale

Un voyage mythologique dans les récits les plus célèbres du poète antique.

Cette lecture musicale propose un voyage mythologique dans les récits les plus célèbres du poète antique. Du récit de l’origine du monde à celui de l’histoire de Narcisse, d’Apollon et Daphné aux vicissitudes de Perséphone, de la métamorphose tragique de Pygmalion à celle d’Arachné, plongez dans ces histoires merveilleuses pour petits et grands, qui fondent notre culture occidentale.

Un spectacle tout public à s’offrir en famille pour rêver, écouter, apprendre ou réapprendre au son de la guitare acoustique et du clavier !

Par la compagnie Je est un autre, lecture d’Aurélie Plaut et accompagnement musical d’Eric Amrofel. À partir de 10 ans, gratuit. .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ovid’s Metamorphoses Musical Reading

L’événement Les métamorphoses d’Ovide Lecture Musicale Amilly a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS