L’Espal 60-61 rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

2026-01-23 2026-01-24

LES INSECTES

Autour d’un instrument circulaire de 15 mètres de circonférence doté de lames d’acier martelées, six percussionnistes tournoieront comme des astres autour du Soleil pour vous entraîner dans un monde inexploré peuplé de do et de ré, entre performance chorégraphique et virtuosité musicale. .

English :

INSECTS

German :

INSEKTEN

Italiano :

INSETTI

Espanol :

INSECTOS

