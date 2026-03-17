Les Métamorphoses Les Insectes | Festival Musiques Démesurées Maison de la Culture Salle Boris Vian Clermont-Ferrand

Les Métamorphoses Les Insectes | Festival Musiques Démesurées

Maison de la Culture Salle Boris Vian 2 Rue Abbé-de-l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Gratuité moins de 18 ans, élèves du CRR de Clermont-Ferrand et écoles de musique de la métropole.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22 21:00:00

Date(s) :

2026-04-22

La thématique du festival se plonge cette année, sur le rapport au vivant. Le métallophone de Bastien David, construit en douzièmes de ton nous invite à écouter l’infime tout comme le nom de sa compagnie, qui s’appelle Les Insectes.

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Maison de la Culture Salle Boris Vian 2 Rue Abbé-de-l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

The theme of this year’s festival is the relationship with the living. Bastien David’s metallophone, built in twelfths of a tone, invites us to listen to the infinitesimal? as does the name of his company, Les Insectes.

L’événement Les Métamorphoses Les Insectes | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-17 par Clermont Auvergne Volcans