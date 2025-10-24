Les météorites : Médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes

vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 14:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

En partenariat avec le Planétarium de NantesUne initiation à la géologie qui vous permettra de distinguer les météorites des roches terrestres et de mieux comprendre d’où elles proviennent.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/