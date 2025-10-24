Les météorites : Médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les météorites : Médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Les météorites : Médiathèque Jacques Demy Vendredi 24 octobre, 14h30, 16h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T14:30:00 – 2025-10-24T15:30:00

Fin : 2025-10-24T16:00:00 – 2025-10-24T17:00:00

En partenariat avec le Planétarium de Nantes

Une initiation à la géologie qui vous permettra de distinguer les météorites des roches terrestres et de mieux comprendre d’où elles proviennent.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]

En partenariat avec le Planétarium de Nantes