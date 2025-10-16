Les météorites Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Sur inscription
Début : 2025-10-16T14:30:00 – 2025-10-16T15:30:00
Fin : 2025-10-16T16:00:00 – 2025-10-16T17:00:00
En partenariat avec le Planétarium de Nantes
Une initiation à la géologie qui vous permettra de distinguer les météorites des roches terrestres et de mieux comprendre d’où elles proviennent.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
