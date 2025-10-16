Les météorites Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Les météorites Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Les météorites Médiathèque Lisa Bresner Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Les météorites Jeudi 16 octobre, 14h30, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-16T14:30:00 – 2025-10-16T15:30:00
Fin : 2025-10-16T16:00:00 – 2025-10-16T17:00:00

En partenariat avec le Planétarium de Nantes
Une initiation à la géologie qui vous permettra de distinguer les météorites des roches terrestres et de mieux comprendre d’où elles proviennent.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 54 00 »}]
En partenariat avec le Planétarium de Nantes