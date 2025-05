Les métiers contés – Chapelle Congrégation Poligny, 4 juin 2025 15:00, Poligny.

Exposition sonore et visuelle « Les Métiers Contés »

Le projet Les Métiers Contés est un projet qui s’est adressé aux plus de 60 ans ayant exercé un métier dont ils souhaiteraient parler.

Trois groupes se sont formés sur Poligny, Arbois et Salins-les-Bains. Guidés par les différents intervenants Delphine Pratini, Chloé Truchon, Aurélien Bertini et Vincent Bidault, les participants se sont livrés sur leur métier pendant cinq séances. En tout, c’est 18 Jurassiens qui ont parlé, échangé, écrit, posé devant l’appareil photo et se sont enregistrés.

Ces récits de vie vont être exposés sous la forme d’une exposition sonore et visuelle à découvrir sur différents lieux dans le Jura, et notamment dans le hall de la mairie.

Munissez-vous de votre plus beau casque audio ou d’une paire d’écouteurs et d’un smartphone !

Organisateur Mi-Scène .

Chapelle Congrégation 37 Grande Rue

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

