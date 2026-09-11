Les métiers d’art dans les photographies de François Kollar, Jardin Monica Vitti, Paris

Informations pratiques

Les métiers d’art dans les photographies de François Kollar 19 et 20 septembre Jardin Monica Vitti Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie (2026-2027), du 3 septembre au 5 décembre 2026, la bibliothèque Forney organise une exposition en extérieur d’une vingtaine d’agrandissements de photographies de François Kollar (1904-1979), commandées en 1931 par les éditions Horizons de France et publiées dans un ouvrage intitulé La France travaille. Il en résulte un travail documentaire d’une grande valeur et sans doute unique en France, mais aussi une série de portraits d’hommes et de femmes, présentés avec sensibilité et respect. L’exposition vise à explorer le processus de création dans les métiers d’art, à partir d’un point de départ commun, le dessin, jusqu’à la réalisation, manuelle ou mécanique.

Jardin Monica Vitti 7 rue des Nonnains d’Hyères, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France Jardin municipal à l’arrière de l’hôtel de Sens – Bibliothèque Forney. Des expositions sur panneaux y sont organisées

Exposition

©Ville de Paris/Bibliothèque Forney