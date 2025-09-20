Les métiers d’art tiennent leur cour Le Parvis des Métiers Bourges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Démonstrations de savoir-faire d’artisans d’art de la région Centre-Val de Loire. Venez à la découverte de gestes et de techniques illustrant l’excellence du savoir-faire français.

Le Parvis des Métiers 6 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248271920 https://www.cma18.fr/article/le-parvis-des-metiers Édifice (maison de chanoine) ayant appartenu au cloître du chapitre de la cathédrale, remanié plusieurs fois depuis le XIVe siècle et aménagé pour abriter « le parvis des métiers » (métiers d’art) dépendant de la chambre des Métiers et de l’Artisanat du Cher depuis 1998. Lieu d’exposition et de démonstrations.

