Les métiers d’autrefois expliqués à travers leurs outils Journée européennes du patrimoine rue des 3 ponts Montbrison

rue des 3 ponts Moulin d’Estiallet Montbrison Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez un riche patrimoine industriel à travers plus de 10 000 objets exceptionnels, au musée Blanchet.

Des passionnés vous guideront dans l’univers des métiers d’antan artisanat du bois, travail du métal, imprimerie traditionnelle.

rue des 3 ponts Moulin d’Estiallet Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69

English : Les métiers d’autrefois expliqués à travers leurs outils Journée européennes du patrimoine

Discover a rich industrial heritage through over 10,000 exceptional objects at the Musée Blanchet.

Enthusiasts will guide you through the world of traditional crafts: woodworking, metalworking and traditional printing.

German : Les métiers d’autrefois expliqués à travers leurs outils Journée européennes du patrimoine

Entdecken Sie im Blanchet-Museum anhand von über 10 000 außergewöhnlichen Objekten ein reiches industrielles Erbe.

Enthusiasten führen Sie in die Welt der alten Berufe: Holzhandwerk, Metallverarbeitung, traditionelle Druckerei.

Italiano : Les métiers d’autrefois expliqués à travers leurs outils Journée européennes du patrimoine

Scoprite un ricco patrimonio industriale attraverso gli oltre 10.000 oggetti eccezionali del Musée Blanchet.

Gli appassionati vi guideranno nel mondo dei mestieri di un tempo: la lavorazione del legno, dei metalli e la stampa tradizionale.

Espanol : Les métiers d’autrefois expliqués à travers leurs outils Journée européennes du patrimoine

Descubra un rico patrimonio industrial a través de más de 10.000 objetos excepcionales en el Museo Blanchet.

Los entusiastas le guiarán por el mundo de los oficios de antaño: carpintería, metalurgia e imprenta tradicional.

