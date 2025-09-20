Les métiers d’autrefois expliqués à travers leurs outils moulin d’Estiallet, rue des 3 Ponts Montbrison

Les métiers d’autrefois expliqués à travers leurs outils moulin d’Estiallet, rue des 3 Ponts Montbrison samedi 20 septembre 2025.

Les métiers d’autrefois expliqués à travers leurs outils 20 et 21 septembre moulin d’Estiallet, rue des 3 Ponts Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez un riche patrimoine industriel à travers plus de 10 000 objets exceptionnels. Des passionnés vous guideront dans l’univers des métiers d’antan : artisanat du bois, travail du métal, imprimerie traditionnelle. Explorez la collection unique de postes de radio anciens et une épicerie d’époque. Ces collections s’enrichissent chaque année de de nouvelles pièces remarquables.

moulin d’Estiallet, rue des 3 Ponts 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez un riche patrimoine industriel à travers plus de 10 000 objets exceptionnels. Des passionnés vous guideront dans l’univers des métiers d’antan : artisanat du bois, travail du métal, la de…

©ville de Monbtrison