Les métiers de la beauté et de l’esthétique : Découvrez les opportunités de carrière chez Men’ly ! Agence RENNES NORD Rennes Jeudi 20 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Vous rêvez de travailler dans les métiers de la beauté et de l’esthétique ? Vous êtes passionné.e par cet univers, que vous soyez diplômé.e ou non ? Cette réunion d’information est pour vous ! Découvrez Men’ly, institut de beauté pour hommes à Cesson-Sévigné. Profitez de cette occasion pour rencontrer la gérante et une salariée qui échangeront avec vous sur leur métier, leur quotidien, les savoir-être nécessaires et les opportunités d’embauche de l’entreprise. N’hésitez pas et inscrivez vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T11:00:00.000+01:00

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine