Les Métiers de la Métallurgie : Découverte et Opportunités Agence RENNES NORD Rennes Mardi 9 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Plongez dans l’univers de l’industrie et venez découvrir les Métiers et formations de la Métallurgie La rencontre aura lieu dans le hall d’accueil de l’agence France Travail Rennes NordBUS 14/C1

Rencontre directe avec la chargée de mission Emmanuelle de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie)Venez avec un CV pour échanger de vos expériences et projets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-09T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-09T12:30:00.000+02:00

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine