Les métiers de la sécurité sociale et protection sociale IPAG Rennes
Les métiers de la sécurité sociale et protection sociale IPAG Rennes jeudi 16 avril 2026.
Les métiers de la sécurité sociale et protection sociale IPAG Rennes Jeudi 16 avril, 12h30 Ille-et-Vilaine
entrée libre
La branche Famille
Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 16 avril, en salle Montaigne.
Cette conférence portera sur les métiers d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Anne Bastien
Lieu : Salle Montaigne,
IPAG de Rennes
106 boulevard de la Duchesse Anne
35700 RENNES
Horaire : 12h30-13h30
Cette conférence est ouverte à tous.
Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-16T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-16T13:30:00.000+02:00
1
IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine