Les métiers de la Territoriale IPAG Rennes Jeudi 12 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

CDG 22, CDG 35 et CNPTF

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 12 mars, en salle Montaigne.

Cette conférence portera sur les métiers de la territoriale notamment par le retour de parcours et la présentation des voies d’accès.

Lieu : Salle Montaigne,

IPAG de Rennes

106 boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

Horaire : 12h30-13h30

Cette conférence est ouverte à tous.

Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).

