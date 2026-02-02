Les métiers de la Territoriale IPAG Rennes
Les métiers de la Territoriale IPAG Rennes jeudi 12 mars 2026.
entrée libre
CDG 22, CDG 35 et CNPTF
Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 12 mars, en salle Montaigne.
Cette conférence portera sur les métiers de la territoriale notamment par le retour de parcours et la présentation des voies d’accès.
Lieu : Salle Montaigne,
IPAG de Rennes
106 boulevard de la Duchesse Anne
35700 RENNES
Horaire : 12h30-13h30
Cette conférence est ouverte à tous.
Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).
IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine