Les métiers de l’abeille et dégustation de miel Le Rucher de Lilou Bussang

Les métiers de l’abeille et dégustation de miel

Le Rucher de Lilou 4 Route des Sources Bussang Vosges

Venez découvrir une partie des ruches et échanger autour des 7 métiers de l’abeille au sein de la miellerie artisanale. Dégustation de miel. Par petit groupe de 6 personnes environ 30 min. Gratuit.

A partir de l’onglet contact du site internet du Rucher de Lilou:

Vous trouverez des informations sur les jours et les horaires d’ouverture.

La possibilité de réserver, l’atelier bougies et/ou visite découverte de la miellerie artisanale minimum 1h. Payant

Sur réservationTout public

Le Rucher de Lilou 4 Route des Sources Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 71 99 75 23 contact@apisource-plantes-miel.com

English :

Come and discover some of the hives and talk about the 7 bee-related professions at the artisanal honey factory. Honey tasting. Small groups of 6, approx. 30 min. Free admission.

From the contact tab on the Rucher de Lilou website:

You’ll find information on opening days and times.

Possibility of booking a candle workshop and/or a visit to the artisanal honey factory (minimum 1h). Charge

On reservation

