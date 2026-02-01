Les métiers de l’abeille et dégustation de miel Le Rucher de Lilou Bussang
Les métiers de l’abeille et dégustation de miel Le Rucher de Lilou Bussang jeudi 26 février 2026.
Les métiers de l’abeille et dégustation de miel
Le Rucher de Lilou 4 Route des Sources Bussang
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-26 16:00:00
fin : 2026-03-06 17:30:00
2026-02-26
Venez découvrir une partie des ruches et échanger autour des 7 métiers de l’abeille au sein de la miellerie artisanale. Dégustation de miel. Par petit groupe de 6 personnes environ 30 min. Gratuit.
A partir de l’onglet contact du site internet du Rucher de Lilou:
Vous trouverez des informations sur les jours et les horaires d’ouverture.
La possibilité de réserver, l’atelier bougies et/ou visite découverte de la miellerie artisanale minimum 1h. Payant
Sur réservationTout public
Le Rucher de Lilou 4 Route des Sources Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 6 71 99 75 23 contact@apisource-plantes-miel.com
English :
Come and discover some of the hives and talk about the 7 bee-related professions at the artisanal honey factory. Honey tasting. Small groups of 6, approx. 30 min. Free admission.
From the contact tab on the Rucher de Lilou website:
You’ll find information on opening days and times.
Possibility of booking a candle workshop and/or a visit to the artisanal honey factory (minimum 1h). Charge
On reservation
