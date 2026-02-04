Les métiers de l’administration dans les établissements locaux d’enseignement et au Rectorat IPAG Rennes Jeudi 19 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 19 mars, en salle Montaigne.

Cette conférence portera sur les métiers de l’administration dans les établissements locaux d’enseignement et au Rectorat.

Venez découvrir l’académie de Rennes, premier employeur public de Bretagne, ses chiffres clés et ses professionnels:

* chef de bureau en services académique

* secrétaire général de collège ou lycée.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Marie Breteau-Matmati.

Lieu : Salle Montaigne,

IPAG de Rennes

106 boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

Horaire : 12h30-13h30

Cette conférence est ouverte à tous.

Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T13:30:00.000+01:00

IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES



