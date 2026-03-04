Les métiers de l’EN3S IPAG Rennes
Les métiers de l'EN3S IPAG Rennes jeudi 12 mars 2026.
Jeudi 12 mars, 18h15 Ille-et-Vilaine
entrée libre
Parcours et voies d’accès
Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 12 mars, en salle La Boétie.
Cette conférence portera sur les métiers de l’EN3S
Nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Estelle Coulmain..
Lieu : Salle La Boétie,
IPAG de Rennes
106 boulevard de la Duchesse Anne
35700 RENNES
Horaire : 18h15-19h15
Cette conférence est ouverte à tous.
Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-12T18:15:00.000+01:00
Fin : 2026-03-12T19:15:00.000+01:00
IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine