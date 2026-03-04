Les métiers de l’EN3S IPAG Rennes Jeudi 12 mars, 18h15 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Parcours et voies d’accès

Nous avons le plaisir d’annoncer une conférence qui se tiendra le Jeudi 12 mars, en salle La Boétie.

Cette conférence portera sur les métiers de l’EN3S

Nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Estelle Coulmain..

Lieu : Salle La Boétie,

IPAG de Rennes

106 boulevard de la Duchesse Anne

35700 RENNES

Horaire : 18h15-19h15

Cette conférence est ouverte à tous.

Pour accéder à l’IPAG, merci de passer par le 104 Boulevard de la duchesse Anne (entrée par Sciences Po).

